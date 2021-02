Cagliari, accordo per Rugani: il difensore lascia la Juventus (Di lunedì 1 febbraio 2021) Daniele Rugani sarà un nuovo calciatore del Cagliari: il difensore di proprietà della Juventus sarà a disposizione di Di Francesco Sembra ormai cosa fatta il passaggio di Daniele Rugani al Cagliari: il difensore di proprietà della Juventus è stato uno dei nomi più caldi delle ultime ore di calciomercato. Dopo gli iniziali affondi di Bologna e Parma, sembra averla spuntata proprio il Cagliari: il difensore classe 1994 approderà dunque alla corte di Di Francesco per la seconda metà di stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Danielesarà un nuovo calciatore del: ildi proprietà dellasarà a disposizione di Di Francesco Sembra ormai cosa fatta il passaggio di Danieleal: ildi proprietà dellaè stato uno dei nomi più caldi delle ultime ore di calciomercato. Dopo gli iniziali affondi di Bologna e Parma, sembra averla spuntata proprio il: ilclasse 1994 approderà dunque alla corte di Di Francesco per la seconda metà di stagione. Leggi su Calcionews24.com

Daniele Rugani sarà un nuovo calciatore del Cagliari: il difensore di proprietà della Juventus sarà a disposizione di Di Francesco

