Roma, Villar: "Sono cresciuto rispetto a quando sono arrivato qui, ora sono quasi un uomo" (Di domenica 31 gennaio 2021) Il centrocampista della Roma, Gonzalo Villar, a pochi minuti dall'inizio del match contro il Verona valevole per la ventesima giornata di Serie A, ha rilasciato delle dichiarazioni al canale tematico giallorosso: "Il nostro obiettivo in ogni partita è vincere. Dopo queste due settimane strane oggi la partita è importantissima, vogliamo giocare bene e vincere. sono arrivato qui da ragazzino e ora sono quasi un uomo. sono cresciuto un po'. Verona? sono forti, l'ultima partita dice molto di questa squadra, non è facile vincere 3-1 col Napoli. Dobbiamo essere pronti e giocare al meglio per ..."

