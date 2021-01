Napoli-Parma 2-0, Gattuso: “Squadra viva ma vengo massacrato come fossimo penultimi” (Di domenica 31 gennaio 2021) “Io mi sono comportato da persona corretta, c’era qualche appuntamento in programma ma non mi sono presentato. Sto prendendo schiaffi a destra e a manca, vengo massacrato tutti i giorni: sembra che siamo penultimi. Siccome si smanetta tanto ai giocatori qualcosa rimane”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso al termine del match vinto per 2-0 contro il Parma: “Io non leggo nulla, può mandarmi qualcosa l’avvocato ma non mi faccio del male da solo. Sento parlare della mia pescheria, che sono un maleducato, che sto morendo e non posso più allenare. Sento che sono incapace, forse la cosa più vera. È una roba anomala ciò che sta succedendo. Il contratto? Io sono legato al lavoro e alle emozioni”. Gattuso è poi sceso nel dettaglio del match del ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) “Io mi sono comportato da persona corretta, c’era qualche appuntamento in programma ma non mi sono presentato. Sto prendendo schiaffi a destra e a manca,tutti i giorni: sembra che siamo. Sicsi smanetta tanto ai giocatori qualcosa rimane”. Lo ha detto l’allenatore delGennaroal termine del match vinto per 2-0 contro il: “Io non leggo nulla, può mandarmi qualcosa l’avvocato ma non mi faccio del male da solo. Sento parlare della mia pescheria, che sono un maleducato, che sto morendo e non posso più allenare. Sento che sono incapace, forse la cosa più vera. È una roba anomala ciò che sta succedendo. Il contratto? Io sono legato al lavoro e alle emozioni”.è poi sceso nel dettaglio del match del ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - Piu_Europa : ?? #FREENAVALNY ?? +EUROPA -PUTIN ?? Milano, Roma, Napoli, Varese, Gallarate, Parma, Ferrara, Firenze, Siena, Avellin… - ZZiliani : #Lozano che anche in una serata grigia del Napoli funge da miccia sempre accesa nella difesa avversaria, ripiega a… - Fabriziosolina : Passare a 5 contro il Parma ,non fa onore al Napoli . Il fatto di avere in attaccante è una cazzata , insigne,lozan… - levinwski : RT @RaffaeleDeSa: #NapoliParma, le mie pagelle di una partita indubbiamente non esaltante ma che ci consegna 3 punti preziosi. Fatemi saper… -