Getafe-Alaves | formazioni ufficiali | quote | pronostici Deyverson titolare

(Di domenica 31 gennaio 2021) Abelardo è tornato a casa per salvare l’ma la scossa tanto attesa non c’è stata: il calendario non è stato benevolo col Pitu, opposto subito a due squadroni come Siviglia e Real Madrid, ma aver perso entrambe le partite non è stata una grande iniezione di fiducia per un gruppo che abbastanza a sorpresa InfoBetting: Scommesse Sportive e

sportli26181512 : Liga LIVE: alle 14 Getafe-Alaves: Nella domenica della Liga spagnola si disputano quattro partite. Si inizia...… - guiaESPN : Domingo #LALIGAxESPN ?? #ESPN2 #Getafe ?? #Alaves ?09:50ARG/CHI 07:50COL/PE #Cadiz ?? #AtleticoMadrid ?12:00ARG/CH… - Carefree195 : @CfcRovi Nantes 0-2 Monaco Koln 2-1 Arminia Wolfsburg 2-0 Freiburg Spezia 0-1 Udinese Atalanta 3-2 Lazio Cagl… - MartinGottschaR : 2/2 @TV2PLAY: ???? 12.30: Spezia - Udinese ???? 14.00: Getafe - Alavés ???? 15.00: Crotone - Genoa ???? 15.00: Cagliari -… - Calciodiretta24 : Getafe – Deportivo Alaves: diretta live, risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : Getafe Alaves

Il Veggente

Nel resto d' Europa fari puntati su Ligue 1 ma diversi sono anche gli incontri di Premier League a partire dalle 13 con l'impegno casalingo del Chelsea mentre nella Liga saràad ......30 Colonia - Bielefeld 18:00 Wolfsburg - Friburgo PREMIER LEAGUE 13:00 Chelsea - Burnley 15:00 Leicester - Leeds 17:30 West Ham - Liverpool 20:15 Brighton - Tottenham LALIGA 14:0016:...All Times Eastern Auto Racing 24 Hours of Daytona, Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL Hours 22-24: Finish — NBC, 2 p.m. Bundesliga Matchday 19 1. FC Köln vs. DSC Arminia Bielefeld — ...Sports Mole provides score predictions for all of Sunday's Bundesliga fixtures, including Barcelona vs. Athletic Bilbao.