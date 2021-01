Formula 1 | Stroll smentisce cessione Aston Martin | “Indiscrezioni totalmente false”

Leggi su sportface

(Di domenica 31 gennaio 2021) L’inizio del Mondiale 2021 di1 si sta avvicinando e questa stagione sarà caratterizzata, tra le altre cose, dal ritorno nel circus dell’. Nelle ultime ore, però, stanno circolando diverse voci su una possibiledel team ad una compagnia cinese, che sarebbe fortemente interessata alla scuderia di Silvertsone. Il patron dell’, però, ha voluto subito mettere le cose in chiaro smentendo ogni tipo di trattativa per la vendita delle quote della scuderia rilevata a metà 2018 dalla Force India e ribattezzata Racing Point: “Leemerse negli ultimi giorni sono una c*****a assoluta efalsa. Lawrence non potrebbe essere più entusiasta e crede sinceramente in futuro ricco di successi per la squadra, a ...