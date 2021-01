Fedez e Francesca Michielin restano in gara: nessuna squalifica per Sanremo 2021 (Di domenica 31 gennaio 2021) E’ fantastico come in Italia nelle ultime 24 ore il punto di vista sia cambiato, si sia rovesciato. Fino a poche ore fa ci chiedevamo se la 71esima edizione del Festival ci sarebbe stato o meno…E poi arriva un video, breve ma intenso, di Fedez dallo studio nel quale stava provando il suo brano per Sanremo 2021, con Francesca Michielin. Un video con pochissimi secondi della canzone che dovrà cantare al Festival ed esplode il caso: sarà squalificato? Ci si interrogava se il rapper e la Michielini sarebbero stati squalificati da una gara che forse neppure si farà. Tutto fantastico insomma. La Rai, che già non aveva nessun grattacapo da pelare, ma proprio nessuno, ha dovuto quindi prendere una decisione in merito. E pochi minuti fa è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 31 gennaio 2021) E’ fantastico come in Italia nelle ultime 24 ore il punto di vista sia cambiato, si sia rovesciato. Fino a poche ore fa ci chiedevamo se la 71esima edizione del Festival ci sarebbe stato o meno…E poi arriva un video, breve ma intenso, didallo studio nel quale stava provando il suo brano per, con. Un video con pochissimi secondi della canzone che dovrà cantare al Festival ed esplode il caso: saràto? Ci si interrogava se il rapper e lai sarebbero statiti da unache forse neppure si farà. Tutto fantastico insomma. La Rai, che già non aveva nessun grattacapo da pelare, ma proprio nessuno, ha dovuto quindi prendere una decisione in merito. E pochi minuti fa è ...

trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - Agenzia_Ansa : In una storia postata su Instagram e poi tolta, Fedez accenna 'Chiamami per nome', il brano per Sanremo con Frances… - arual812 : RT @Sanremo_2021: +++FEDEZ E FRANCESCA MICHIELIN RESTANO IN GARA+++ - soundsblogit : Sanremo 2021, Fedez e Francesca Michielin NON saranno esclusi dal Festival - Santuz15 : RT @_che_fatica: Immagino Francesca Michelini che chiama Fedez e Chiara e dice: 'pronto raga ma il potere della condivisione sto cazzo scus… -