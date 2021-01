Crisi di governo, Bonomi (Confindustria) conferma Gualtieri: “Il Recovery è merito suo” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Crisi di governo, Bonomi conferma Gualtieri: “Abbiamo bisogno di stabilità, non possiamo cambiare”. ROMA – Crisi di governo, Bonomi conferma Gualtieri. Intervenuto ai microfoni di Mezz’ora in più, il presidente di Confindustria spinge per avere l’esponente democratico al Mef anche nel nuovo esecutivo: “Credo che alcune persone del governo debbano essere mantenute, come il ministro dell’Economia – sottolinea il numero uno degli industriali, riportato dall’AdnKronos – lo sosteniamo con un giudizio di metodo, perché non possiamo permetterci un cambio ed è merito suo il Recovery . Su molti argomenti non siamo stati d’accordo, abbiamo un tema di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021)di: “Abbiamo bisogno di stabilità, non possiamo cambiare”. ROMA –di. Intervenuto ai microfoni di Mezz’ora in più, il presidente dispinge per avere l’esponente democratico al Mef anche nel nuovo esecutivo: “Credo che alcune persone deldebbano essere mantenute, come il ministro dell’Economia – sottolinea il numero uno degli industriali, riportato dall’AdnKronos – lo sosteniamo con un giudizio di metodo, perché non possiamo permetterci un cambio ed èsuo il. Su molti argomenti non siamo stati d’accordo, abbiamo un tema di ...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - TNannicini : Solo tre parole: Recovery, scuola e vaccini. Abbiamo bisogno di nuovi ruoli all’interno del governo e di nomi autor… - stefanomeloni65 : Credo anche io. Sarà un esercizio di equilibrismo politico alla faccia degli elettori e del paese. Molto deluso da… - IvanMirenda : RT @fattoquotidiano: Ma se i senatori e i deputati di Italia Viva restituissero Matteo Renzi a Mohammed bin Salman e ai suoi saloni insangu… -