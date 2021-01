C’è Posta per Te, Nicolò Zaniolo: il web protesta per il gesto del calciatore e di sua madre (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel corso dell’ultima puntata di C’è Posta per Te, i telespettatori hanno assistito alla bellissima sorpresa di Maurizio al giovane figlio. Essendo quest’ultimo tifoso della Roma, il padre ha pensato bene di fargli incontrare il suo idolo: Nicolò Zaniolo, accompagnato dalla madre Francesca Costa. Tra lacrime e regali, tuttavia, qualcuno ha contestato il modus operandi della sorpresa in quanto, ad un certo punto, si è messo in evidenza soltanto l’aspetto economico. C’è Posta per Te: la storia di Maurizio Nell’ultima puntata di C’è Posta per Te è arrivato Nicolò Zaniolo. La giovane promessa della Roma è stato ospite insieme alla madre 43enne Francesca Costa. I due sono stati chiamati da Maurizio, un uomo che ha da poco perso la donna ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel corso dell’ultima puntata di C’èper Te, i telespettatori hanno assistito alla bellissima sorpresa di Maurizio al giovane figlio. Essendo quest’ultimo tifoso della Roma, il padre ha pensato bene di fargli incontrare il suo idolo:, accompagnato dallaFrancesca Costa. Tra lacrime e regali, tuttavia, qualcuno ha contestato il modus operandi della sorpresa in quanto, ad un certo punto, si è messo in evidenza soltanto l’aspetto economico. C’èper Te: la storia di Maurizio Nell’ultima puntata di C’èper Te è arrivato. La giovane promessa della Roma è stato ospite insieme alla43enne Francesca Costa. I due sono stati chiamati da Maurizio, un uomo che ha da poco perso la donna ...

antoniospadaro : C'è il nuovo numero di 'Abitare nella possibilità' de “La Civiltà Cattolica” nella posta dei nostri iscritti. Con… - Gazzetta_it : #Roma #Zaniolo a 'C'è posta per te' regala a un tifoso le scarpe... dell'infortunio - SalvatoreCurc18 : Aborro C'è posta per te, Amici e Maria de Filippi. Starò per farmi tanti nemici, lo so. - LinoPellegrino : Cioè mia moglie sta pulendo casa, e per non perdere la puntata sta guardando in camera in soggiorno e in cucina c'… - Cinquettio5 : @alessio_gaudino ma quei 2 giorni tra la vittoria di Signorini sull'eterna seconda e il boom di c'è posta cancella… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cavo ad alta temperatura Crescita del mercato per produttori, regioni, tipo e applicazione; Analisi di produzione, entrate, prezzo e margine lordo al 2030 - Genovagay Genova Gay