"Tutte le carte in regola". Domenica In, Mara Venier lascia? Bomba di Maurizio Costanzo: nome e cognome, la sostituta (Di sabato 30 gennaio 2021) Da mesi si parla di una possibile sostituzione di Mara Venier alla guida di Domenica In. A rompere gli induci ci pensa Maurizio Costanzo. È lui il primo a spifferare il nome della degna candidata per il programma di Rai 1. "Antonella Clerici - ha scritto il marito di Maria De Filippi sul settimanale Nuovo - ha Tutte le carte in regola per sostituire la sua collega". La Venier infatti dalla prossima stagione televisiva potrebbe prendersi una pausa dalla televisione e dedicarsi al suo matrimonio con Nicola Carraro. Per questo da tempo circola una lista di toto-nomi che potrebbero prendere il suo posto. Tra questi quello di Bianca Guaccero, Francesca Fialdina e via discorrendo. Ma la Venier è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Da mesi si parla di una possibile sostituzione dialla guida diIn. A rompere gli induci ci pensa. È lui il primo a spifferare ildella degna candidata per il programma di Rai 1. "Antonella Clerici - ha scritto il marito di Maria De Filippi sul settimanale Nuovo - haleinper sostituire la sua collega". Lainfatti dalla prossima stagione televisiva potrebbe prendersi una pausa dalla televisione e dedicarsi al suo matrimonio con Nicola Carraro. Per questo da tempo circola una lista di toto-nomi che potrebbero prendere il suo posto. Tra questi quello di Bianca Guaccero, Francesca Fialdina e via discorrendo. Ma laè ...

