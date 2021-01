Sampdoria-Juventus si gioca sul mercato | Paratici a Marassi per seguire un giocatore

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ildi gennaio deve ancora concludersi, ma lapensa già alle prossime sessioni. Ecco perchépotrebbe essere una valida occasione per gettare le basi per trattative future. Secondo Tuttosport, la sfida didi oggi potrebbe essere un modo, da parte della dirigenza bianconera, di visionare da vicino Mikkel Damsgaard, centrocampista classe 2001.Il danese è uno dei talenti più ambiti della società di Genova. Già seguito anche dall'Inter, squadra a cui ha fatto male con una grande prestazione, il talentino di Ranieri ha tante pretendenti e sogna un'occasione importante in una big. Fabio, in tal senso, questa sera potrebbe sfruttare la sfida per parlare con i dirigenti blucerchiati e magari iniziare a frenare le mire degli altri club, ...

Commenta per primoè una partita speciale per Fabio Quagliarella , ex di turno e cercato invano dai bianconeri in questo mercato di gennaio. Secondo Tuttosport , in prospettiva futura i bianconeri ...Alle ore 18:00 il calendario ci dice che saremo a Marassi per, mentre la chiusura di questo sabato sarà come di consueto alle ore 20:45, quando a San Siro si giocherà Inter ...Sampdoria-Juventus è una delle sfide che desta maggior interesse nella prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021 ...Si gioca alle 18 il match della 20/a giornata di Serie A fra Sampdoria e Juventus. 0-0 (parziale) Sampdoria: – Juventus: – ...