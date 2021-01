Repubblica: Lozano è diventato fondamentale, col Parma potrebbe tornare centravanti (Di sabato 30 gennaio 2021) Hirving Lozano, l’attaccante messicano fortemente voluto al Napoli da Carlo Ancelotti e considerato da tutti nella passata stagione come un oggetto misterioso, sta finalmente facendo vedere perché è costato 45 milioni. La sua presenza in campo in questa stagione è diventata fondamentale, scrive Repubblica, tanto che Gattuso domenica contro lo Spezia lo ha fatto uscire per preservarlo per la gara contro il Parma. Lozano è diventato a tutti gli effetti l’erede di Callejon e di certo non sta facendo rimpiangere lo spagnolo che per 7 anni è stato la colonna portante della fascia destra del Napoli. Contro lo Spezia Lozano ha addirittura giocato da centravanti, mettendo a segno tra l’altro un gol strepitoso, e adesso si aspetta di capire che dovrà ripetersi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) Hirving, l’attaccante messicano fortemente voluto al Napoli da Carlo Ancelotti e considerato da tutti nella passata stagione come un oggetto misterioso, sta finalmente facendo vedere perché è costato 45 milioni. La sua presenza in campo in questa stagione è diventata, scrive, tanto che Gattuso domenica contro lo Spezia lo ha fatto uscire per preservarlo per la gara contro ila tutti gli effetti l’erede di Callejon e di certo non sta facendo rimpiangere lo spagnolo che per 7 anni è stato la colonna portante della fascia destra del Napoli. Contro lo Speziaha addirittura giocato da, mettendo a segno tra l’altro un gol strepitoso, e adesso si aspetta di capire che dovrà ripetersi ...

napolista : Repubblica: #Lozano è diventato fondamentale, col Parma potrebbe tornare centravanti Si dovrà attendere domani mat… - MondoNapoli : Repubblica: 'In campo per settanta minuti, Napoli finalmente cinico. Lozano punta un inno alla profondità' -… - repubblica : RT @fabriziobocca1: 'E che sono Padre Pio?'- C'è chi non vuole Gattuso al Napoli, e lui si sfoga. Dopo #NapoliSpezia 4-2 di #CoppaItalia pa… - fabriziobocca1 : 'E che sono Padre Pio?'- C'è chi non vuole Gattuso al Napoli, e lui si sfoga. Dopo #NapoliSpezia 4-2 di… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Gattuso verso la conferma del modulo, Lozano in campo ma da falso nueve -