Prada Cup, James Spithill: “Luna Rossa aveva bisogno di fare le semifinali: ora siamo più forti” (Di sabato 30 gennaio 2021) Luna Rossa si è qualificata per la finale di Prada Cup superando con un secco 4-0 American Magic in semifinale. Una serie senza storia, in cui il Team Prada Pirelli si è rivelato superiore sotto ogni profilo, a cominciare dalla fase di partenza. Dal 13 febbraio si svolgerà ora la finalissima contro i britannici di Ineos UK al meglio delle tredici regate: bisognerà vincerne sette per approdare all’America’s Cup contro i Defender di Team New Zealand. Tra i grandi artefici dell’impresa di Luna Rossa c’è l’australiano James Spithill, timoniere che ha letteralmente dato spettacolo con delle partenze che hanno annichilito Dean Barker: “Auguro ad American Magic il meglio per il futuro. Luna Rossa si è preparata bene per ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)si è qualificata per la finale diCup superando con un secco 4-0 American Magic in semifinale. Una serie senza storia, in cui il TeamPirelli si è rivelato superiore sotto ogni profilo, a cominciare dalla fase di partenza. Dal 13 febbraio si svolgerà ora la finalissima contro i britannici di Ineos UK al meglio delle tredici regate: bisognerà vincerne sette per approdare all’America’s Cup contro i Defender di Team New Zealand. Tra i grandi artefici dell’impresa dic’è l’australiano, timoniere che ha letteralmente dato spettacolo con delle partenze che hanno annichilito Dean Barker: “Auguro ad American Magic il meglio per il futuro.si è preparata bene per ...

