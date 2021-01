Neanche con la crisi Salvini rinuncia alla baracconate: 'Al succo di fico preferisco la spremuta...' (Di sabato 30 gennaio 2021) Stamattina evidentemente Salvini si è svegliato con voglia di fare il burlone, come ai vecchi tempi quando Twitter era diventato il suo menù giornaliero e fioccavano piatti, salumi, Nutella e ... Leggi su globalist (Di sabato 30 gennaio 2021) Stamattina evidentementesi è svegliato con voglia di fare il burlone, come ai vecchi tempi quando Twitter era diventato il suo menù giornaliero e fioccavano piatti, salumi, Nutella e ...

lucianonobili : Neanche stasera @OttoemezzoTW ci delude: con Padellaro siamo alla quattrocentosettantaseiesima partecipazione conse… - fattoquotidiano : Con il governo dimissionario De Luca non si tiene più: ‘In altri Paesi alcuni ministri M5s non sarebbero neanche pa… - BentivogliMarco : A parte quelli che giocano a poker, Arturo non ritieni di stare sopra le righe? Neanche il grande Ernesto Guevara… - inviperuta : le viperelle che pensano davvero di poter mettere in cattiva luce maria teresa quando non c’è neanche mai riuscita… - nefeIidenoire : RT @kaelisempire: » Questo mondo da soli non è un granché, sì, ma neanche in due peró con ???? è un po' ???????? ????????, ?? -