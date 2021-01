Lotteria scontrini | tutto ciò che c’è da sapere sul concorso a premi

Leggi su zon

(Di sabato 30 gennaio 2021): come funziona, quando parte, quali sono i. Tutti i dettagli sulper incentivare gli acquisti Dopo il cashback è la volta delladegli, in partenza dal primo febbraio. Il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate è stato firmato oggi. Si tratta, come per il cashback, di una trovata per incentivare i pagamenti elettrici nei negozi fisici (con esclusione di quelli online) e per combattere, tramite il tracciamento di spese e ricevute, l’evasione fiscale. Come partecipare Sono ammesse atutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o ...