Lo scontro tra Di Battista e Renzi sta spaccando il M5s

AGI - "Non è possibile rimettersi nelle mani di un 'accoltellatore' professionista che, sentendosi addirittura più potente di prima, aumenterà il numero di coltellate". Alessandro Di Battista dà voce ad una fronda ampia di parlamentari che non ritiene più possibile dialogare con Renzi, neanche di fronte ad un sì per un 'Conte ter'. Le chat dei parlamentari sono lo specchio della tensione interna al Movimento. E non è solo l'ala ortodossa a minacciare lo strappo. "Anche con Conte, Renzi rimarrebbe un elemento di instabilità, avrebbe vinto lui", taglia corto un altro senatore. Ma un conto sono i mal di pancia, un altro è il voto. Di fronte alla possibilità che si riesca ad arrivare ad un 'Conte ter' con Renzi, il Movimento 5 stelle perderebbe pezzi, sia alla Camera che al Senato. "Ma si tratterebbe di pochi senatori", ...

