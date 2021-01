Inter, Stellini: «Contenti di Sanchez. Eriksen? Sta avendo la sua chance» (Di domenica 31 gennaio 2021) Cristian Stellini, vice allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria conquistata contro il Benevento: le sue dichiarazioni Cristian Stellini, vice allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria conquistata contro il Benevento. Sanchez – «Siamo Contentissimi di Sanchez. Tutti i calciatori sono coinvolti nel gioco per raggiungere i nostri obiettivi». Eriksen – «Mi è piaciuta tutta la squadra, in particolare Eriksen. Si è adattato benissimo in un ruolo che richiede intelligenza tattica. Siamo Contenti perché è una risorsa su cui abbiamo lavorato tanto. È un calciatore di alto livello, ce lo teniamo stretto. Sta avendo l’opportunità di dimostrare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Cristian, vice allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria conquistata contro il Benevento: le sue dichiarazioni Cristian, vice allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria conquistata contro il Benevento.– «Siamossimi di. Tutti i calciatori sono coinvolti nel gioco per raggiungere i nostri obiettivi».– «Mi è piaciuta tutta la squadra, in particolare. Si è adattato benissimo in un ruolo che richiede intelligenza tattica. Siamoperché è una risorsa su cui abbiamo lavorato tanto. È un calciatore di alto livello, ce lo teniamo stretto. Stal’opportunità di dimostrare ...

