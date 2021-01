Grumo Appula, 15enne muore precipitando da ex pastificio in fiamme. Si teme altro gioco social (Di sabato 30 gennaio 2021) Un altro giovanissimo morto. Sempre nel barese. Questa volta a Grumo Appula, piccolo centro urbano di provincia a venti chilometri dal capoluogo. Un ragazzo di appena 15 anni è precipitato nella serata di ieri dall’ultimo piano di un ex pastificio in fiamme alla periferia della città. Grumo Appula, 15enne morto precipitando dall’ultimo piano di un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 30 gennaio 2021) Ungiovanissimo morto. Sempre nel barese. Questa volta a, piccolo centro urbano di provincia a venti chilometri dal capoluogo. Un ragazzo di appena 15 anni è precipitato nella serata di ieri dall’ultimo piano di un exinalla periferia della città.mortodall’ultimo piano di un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

