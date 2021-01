Gabriel Garko in Ospedale: le sue condizioni (Di sabato 30 gennaio 2021) Il coming out di Gabriel Garko in tv Gli ultimi mesi sono stati particolarmente movimentati per Garko che arriva dal coming out affrontato in televisione. Con la partecipazione della (finta) ex compagna Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip, l’attore ha deciso di entrare nella Casa per “liberarla” #FOTO A FINE ARTICOLO dal segreto che custodiva da anni: Gabriel e Adua non sono mai stati insieme, la loro è stata una storia di facciata pensata a scopi promozionali. Lo ha dichiarato lo stesso Garko al GF Vip, per poi fare ufficialmente coming out nello studio di Verissimo, di fronte a Silvia Toffanin. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Gabriel Garko legato a Gaetano, lontano dal mondo della televisione Dopo avere ufficializzato in tv la lunga relazione ... Leggi su howtodofor (Di sabato 30 gennaio 2021) Il coming out diin tv Gli ultimi mesi sono stati particolarmente movimentati perche arriva dal coming out affrontato in televisione. Con la partecipazione della (finta) ex compagna Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip, l’attore ha deciso di entrare nella Casa per “liberarla” #FOTO A FINE ARTICOLO dal segreto che custodiva da anni:e Adua non sono mai stati insieme, la loro è stata una storia di facciata pensata a scopi promozionali. Lo ha dichiarato lo stessoal GF Vip, per poi fare ufficialmente coming out nello studio di Verissimo, di fronte a Silvia Toffanin. (CONTINUA DOPO LA FOTO...)legato a Gaetano, lontano dal mondo della televisione Dopo avere ufficializzato in tv la lunga relazione ...

