Dalla Dad ai banchi a rotelle | così il governo ha ucciso la scuola

Roma, 30 gen – Da quando è iniziata l'emergenza sanitaria da Covid-19, la scuola è stata tra le prime realtà a risentirne. Con la prima chiusura dei plessi, il 26 febbraio 2020, molti studenti hanno vissuto una nuova esperienza che, in poco tempo, è diventata un dramma. La situazione attuale è un'enorme lacuna, che sovraccarica una nazione già dilaniata. A gennaio, i ragazzi italiani avranno passato 9 mesi davanti agli schermi, mentre si facevano loro false promesse. Dopo coì tanto tempo di adattamento forzato, molti studenti hanno deciso di alzare la voce, per farsi ascoltare dai piani alti. La Dad è solo un contentino Siamo nel XXI secolo e la scuola non si può fermare. Ecco perché sfruttiamo la tecnologia per imparare. Peccato che non funzioni. Google, il colosso americano, ha aggiunto tra le sue funzioni anche applicazioni per la realtà scolastica, ...

