Atletica | Gianmarco Tamberi pronto a tornare in gara | “Di recente mi sono allenato con costanza”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Torna oggi in pedana ad Ancona: alle ore 17.15 l’azzurro sarà inal Palaindoor (a porte chiuse) per l’esordio stagionale. La sua ultimaè stata quella del settembre scorso a Grosseto: il saltatore in alto italiano alla vigilia della prova odierna è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. La tabella di marcia dell’azzurro è stata rispettata: “Dimicon. Ho perso solo qualche seduta a inizio mese, perché a Tenerife, dove avrei dovuto svolgere uno stage di un mese, ma da dovescappato dopo dieci giorni, ho trovato condizioni diverse da quelle che mi erano state prospettate“. Spiega: “Soprattutto per via del vento: lo stadio è circondato da pale ...

giornaleradiofm : Atletica: 5 gare in un mese per Tamberi, obiettivo Torun: (ANSA) - ROMA, 28 GEN - Gianmarco Tamberi scalda i motori… - zazoomblog : Atletica Gianmarco Tamberi farà il suo esordio stagionale il 30 gennaio ad Ancona - #Atletica #Gianmarco #Tamberi… - OA_Sport : #Atletica, Gianmarco #Tamberi farà il suo esordio stagionale il 30 gennaio ad Ancona -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Gianmarco

... debutta il campione europeo Arriva il momento dell'esordio diTamberi . La prima dell'... senza pubblico ma in diretta streaming su www..tv. A tre settimane dagli Assoluti del 20 - 21 ...Ultimo fine settimana di meeting prima delle rassegne tricolori al Palaindoor: debutta il campione europeo, sabato in diretta video su.tv Arriva il momento dell'esordio diTamberi . La prima dell'anno per il recordman italiano di salto in alto, nel pomeriggio di sabato 30 gennaio al Palaindoor di Ancona : inizio ...È cominciata la stagione 2021 di atletica di Gianmarco Tamberi: il campione azzurro dovrà affrontare 5 sfide nel giro di un mese.Oggi il primatista italiano di salto in alto inaugura la stagione al PalaIndoor: riscaldamento per la prima gara importante in Slovacchia ...