Verona, Juric: “Soddisfatto dei miei ragazzi. Contro la Roma partita difficile” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Durante la conferenza stampa, avvenuta per via telematica, a due giorni dalla trasferta di Roma, dove il Verona affronterà i giallorossi nel match valido per la prima partita del girone di ritorno di campionato, il tecnico della squadra veneta Ivan Juric si ritiene molto Soddisfatto della crescita dei suoi giocatori durante il girone di andata. Queste le sue dichiarazioni: “Nella prima parte del campionato i ragazzi sono stati fantastici, perché eravamo in una situazione non all’altezza di un campionato così, poi abbiamo recuperato un po’ di giocatori. Abbiamo fatto un bellissimo girone d’andata e vedremo cosa sapremo fare. Su Lasagna penso che sia andato via un attaccante e ne è arrivato un altro: crediamo possa darci tanto. Penso di averlo vissuto anche a Genova per un periodo. Sono ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Durante la conferenza stampa, avvenuta per via telematica, a due giorni dalla trasferta di, dove ilaffronterà i giallorossi nel match valido per la primadel girone di ritorno di campionato, il tecnico della squadra veneta Ivansi ritiene moltodella crescita dei suoi giocatori durante il girone di andata. Queste le sue dichiarazioni: “Nella prima parte del campionato isono stati fantastici, perché eravamo in una situazione non all’altezza di un campionato così, poi abbiamo recuperato un po’ di giocatori. Abbiamo fatto un bellissimo girone d’andata e vedremo cosa sapremo fare. Su Lasagna penso che sia andato via un attaccante e ne è arrivato un altro: crediamo possa darci tanto. Penso di averlo vissuto anche a Genova per un periodo. Sono ...

