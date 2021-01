Triangolo ad Amici 20: Aka7even scopre interesse di Martina per Raffaele “non ti ama più”, scoppia il dramma (Di venerdì 29 gennaio 2021) dramma nella Casetta di Amici 20. Dopo la decisione di Martina di prendere le distanze da Aka7even la situazione è ben presto precipitata con una scenata da vero panico da parte del cantante. Tutto è iniziato dopo il visibile interesse di Martina per Raffaele e che avrebbe sollevato le gelosie di Aka7even. Fatto sta che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 29 gennaio 2021)nella Casetta di20. Dopo la decisione didi prendere le distanze dala situazione è ben presto precipitata con una scenata da vero panico da parte del cantante. Tutto è iniziato dopo il visibiledipere che avrebbe sollevato le gelosie di. Fatto sta che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Triangolo ad #Amici20: Aka7even scopre interesse di Martina per Raffaele “non ti ama più”, scoppia il dramma - parliamodizorzi : non ho seguito amici quest'anno, so solo che Evandro e Samuele sono due cucciolo e che c'è un triangolo Giulia Sang… - futtiniditutti : morta per il triangolo amoroso che si è creato anche ad Amici - ssscsara : Il triangolo no non l'avevo considerato direi di farlo cantare ad Aka sabato???? #Amici2020 #amici #AMICI20 - hobisognodisel : Per una volta che mi trovo a vedere amici trovo un triangolo amoroso, gente che piange, che litiga... Me la rido troppo ?? -