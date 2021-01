Sci alpino | a Chamonix è doppietta di slalom Noel chiamato al successo | Vinatzer spera di ritrovarsi

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Si chiude il lungo mese di gennaio (sette gare in tre settimane) per gliisti con il doppio impegno a. Prima dei Mondiali di Cortina, sarà dunque la località francese a riservare un weekend dedicato tutto agli specialisti dei rapid gates. La striscia di un vincitore diverso per ogni gara è stata interrotta a Schladming dall’austriaco Marco Schwarz, che ha allungato in classifica, costruendosi un bel margine sui diretti rivali. Schwarz è stato sicuramente il più costante fino a questo momento, salendo sul podio negli ultimi cinquedisputati. Una continuità che non hanno assolutamente avuto i vari Kristoffersen, Feller e. Proprio il transha i fari puntati addosso, visto che la sua ultima vittoria in Coppa del Mondo risale proprio alla gara di...