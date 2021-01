Pollo in vescica? Ecco come è il più famoso firmato dallo chef Éric Frechon

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ieri sera ha stupito non solo i concorrenti di MasterChef Italia 10, ma di certo tanti spettatori, perché la ricetta del pollo in vescica – con la quale si sono dovuti mettere alla prova in un durissimo Skill Test – è una preparazione difficile (e inusuale) che nasce da una celebre ricetta francese, il Poularde de Bresse en vessie – il pollo di Bresse in vescica. Ma com’è? E come si fa a cuocere un pollo dentro una vescica?