Matteo Salvini | Scommetto che Pd-M5S-Renzi tornano insieme

"Speriamo che la finiscano presto, potrebbe anche finire che si rimettono tutti insieme Pd-5 Stelle e Renzi e la prossima settimana torniamo qua e abbiamo perso un mese. Scommettiamo un caffè della macchinetta? Scommettiamo che hanno fatto passare un mese e poi troveranno 3 ministeri in più e in meno e la maggioranza sarà Pd-5 Stelle e Renzi e gli italiani si chiederanno perché tutto questo casino?". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini ospite di 'Agorà' su Rai3, prima di andare al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui "diremo che l'Italia ha fretta e fame di lavoro, salute e scuola". "Se c'è un governo che governa bene, noi siamo pronti a portare avanti le nostre proposte ma di vita reale, non di filosofia" aggiunge, precisando che si ...

