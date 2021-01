I consiglieri vicini al vicesindaco De Cesare chiedono le dimissioni di Fabrizio Di Stefano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) 'Truffa al Comune sui fondi europei': la richiesta dei 6 milioni per la riqualificazione dell'ex Eden non è mai stata presentata 26 gennaio 2021 'Documenti falsificati e frode': il Segretariato si ...

Ultime Notizie dalla rete : consiglieri vicini

ChietiToday

I sindaci di Busto Arsizio e Gallarate presenti ad entrambi i falò. Una vicinanza per ribadire che non importa chi abbia la Giöbia più antica ...I sindaci di Busto Arsizio e Gallarate presenti ad entrambi i falò. Una vicinanza per ribadire che non importa chi abbia la Giöbia più antica ...