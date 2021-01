Bayern Monaco-Hoffenheim: formazioni e in tv (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sabato 30 gennaio 2021 alle ore 15.30, All’Allianz Arena di Monaco di Baviera, va in scena Bayern Monaco-Hoffenheim, match valido per la diciannovesima giornata di Bundesliga 2020/21. Come arrivano le squadre? I padroni di casa sono capolisti indiscussi, sette punti di vantaggio su Leverkusen e Wolfsburg, vengono da tre vittorie consecutive e cercano altri tre punti per andare in fuga e concentrarsi sulla Champions League. Gli ospiti, invece, sono in lotta per la salvezza. All’andata, l’Hoffenheim si impose per 4-1. Bayern Monaco-Hoffenheim: le probabili formazioni Il tecnico dei bavaresi, Flick, si affiderà al solito 4-2-3-1 con Lewandosky al centro dell’attacco con alle spalle Sanè, Muller e Coman. A centrocampo, Kimmich ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sabato 30 gennaio 2021 alle ore 15.30, All’Allianz Arena didi Baviera, va in scena, match valido per la diciannovesima giornata di Bundesliga 2020/21. Come arrivano le squadre? I padroni di casa sono capolisti indiscussi, sette punti di vantaggio su Leverkusen e Wolfsburg, vengono da tre vittorie consecutive e cercano altri tre punti per andare in fuga e concentrarsi sulla Champions League. Gli ospiti, invece, sono in lotta per la salvezza. All’andata, l’si impose per 4-1.: le probabiliIl tecnico dei bavaresi, Flick, si affiderà al solito 4-2-3-1 con Lewandosky al centro dell’attacco con alle spalle Sanè, Muller e Coman. A centrocampo, Kimmich ...

