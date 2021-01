Ani DiFranco racconta e consola in Revolutionary Love (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ani DiFranco è da sempre impegnata nel sociale, e Revolutionary Love è un altro passo avanti. Un album non facile da accogliere, ma con la dolcezza e la saggezza che dalla DiFranco ci si aspetta. Ani Di Franco: di che parla Revolutionary Love? Un grande anno, il 2020, per il cantautorato al femminile. Ci sono stati grandi ritorni di Alanis Morissette, Joan Osborne e soprattutto l’acclamato Fetch The Bolt Cutters di Fiona Apple. Album acclamati dalla critica, da parte di alcune delle interpreti più poliedriche e amate. Un piccolo pantheon che accoglie una nuova arrivata: il grande ritorno di Ani DiFranco, con il suo Revolutionary Love. E come per gli altri album menzionati, quello che ne emerge è l’impegno di una signora capace ed ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021) Aniè da sempre impegnata nel sociale, eè un altro passo avanti. Un album non facile da accogliere, ma con la dolcezza e la saggezza che dallaci si aspetta. Ani Di Franco: di che parla? Un grande anno, il 2020, per il cantautorato al femminile. Ci sono stati grandi ritorni di Alanis Morissette, Joan Osborne e soprattutto l’acclamato Fetch The Bolt Cutters di Fiona Apple. Album acclamati dalla critica, da parte di alcune delle interpreti più poliedriche e amate. Un piccolo pantheon che accoglie una nuova arrivata: il grande ritorno di Ani, con il suo. E come per gli altri album menzionati, quello che ne emerge è l’impegno di una signora capace ed ...

BrendanHoar : Ani DiFranco - To the Teeth - MoliPietro : Ani DiFranco racconta e consola in Revolutionary Love - WNRNPlaylist : Ani DiFranco — Simultaneously #WNRNradio - sbrookbrooks : new ani difranco album - ant_manic : Ani DiFranco - Simultaneously (Official Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Ani DiFranco Una canzone di Francesco Guccini Il Post Una canzone di Francesco Guccini

Le Canzoni è la newsletter quotidiana che ricevono gli abbonati del Post, scritta e confezionata da Luca Sofri (peraltro direttore del Post): e che parla, imprevedibilmente, di canzoni. Una per ogni s ...

Andrea Laszlo De Simone, “Vivo”

E sì, ho sentito parlare dello Yoga. Approfondirò». Ani DiFranco “Simultaneously” Ani DiFranco non ha mai sbagliato davvero un disco, ma è diventata sempre meno centrale, sempre più marginale.

Le Canzoni è la newsletter quotidiana che ricevono gli abbonati del Post, scritta e confezionata da Luca Sofri (peraltro direttore del Post): e che parla, imprevedibilmente, di canzoni. Una per ogni s ...E sì, ho sentito parlare dello Yoga. Approfondirò». Ani DiFranco “Simultaneously” Ani DiFranco non ha mai sbagliato davvero un disco, ma è diventata sempre meno centrale, sempre più marginale.