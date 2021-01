Torino-Fiorentina, i convocati di Prandelli: assenti Kokorin e Malcuit (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cesare Prandelli ha diramato l’elenco dei calciatori convocati alla vigilia di Torino-Fiorentina, match della ventesima giornata di Serie A 2020/2021. Non ci saranno i due nuovi acquisti Kokorin e Malcuit, che non vedremo in campo dunque al Grande Torino. Questo l’elenco: Portieri: Dragowski, Terracciano, Ricco. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Martinez Quarta, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Borja Valero. Attaccanti: Callejon, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cesareha diramato l’elenco dei calciatorialla vigilia di, match della ventesima giornata di Serie A 2020/2021. Non ci saranno i due nuovi acquisti, che non vedremo in campo dunque al Grande. Questo l’elenco: Portieri: Dragowski, Terracciano, Ricco. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Martinez Quarta, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Borja Valero. Attaccanti: Callejon, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic SportFace.

