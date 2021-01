Scuola, i docenti del liceo Pansini di Napoli: Covid, istituti a rischio, no al rientro in classe. Appello a Mattarella (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Delle due l’una: o garantire a docenti e studenti un ritorno in presenza al 100% e in sicurezza, previa somministrazione dei vaccini, oppure assumersi la responsabilità civile e politica di certificare l’impossibilità di implementare la didattica in presenza e lasciare che le scuole superiori restino in DaD”. È il passaggio conclusivo di una lettera che i docenti del liceo classico Adolfo Pansini di Napoli hanno indirizzato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, all’assessora regionale all’Istruzione Lucia Fortini e al sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Gli insegnanti del Pansini contestano la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Delle due l’una: o garantire ae studenti un ritorno in presenza al 100% e in sicurezza, previa somministrazione dei vaccini, oppure assumersi la responsabilità civile e politica di certificare l’impossibilità di implementare la didattica in presenza e lasciare che le scuole superiori restino in DaD”. È il passaggio conclusivo di una lettera che idelclassico Adolfodihanno indirizzato al presidente della Repubblica Sergio, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, all’assessora regionale all’Istruzione Lucia Fortini e al sindaco diLuigi de Magistris. Gli insegnanti delcontestano la ...

