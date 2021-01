Recovery Plan, i dubbi dei tecnici del Senato su deficit e concorrenza (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella bozza di Recovery Plan approvata dal governo ci sarebbero troppi interventi catalogati come aggiuntivi rispetto al deficit previsto nei piani di finanza pubblica. Il dubbio è stato sollevato – come racconta Il Sole 24 Ore – nel dossier prodotto dal servizio Studi del Senato. Il problema, spiegano i tecnici, è nell’entità degli interventi aggiuntivi, che rispetto alle prime bozze sono cresciuti, senza però ritoccare il deficit atteso. In teoria, le spese aggiuntive produrrebbero maggiore disavanzo, quando non sono finanziate dai sussidi che non incidono sull’indebitamento. Ma nel piano qualcosa non torna. Nel complesso, la bozza di Recovery Plan contiene misure per 223,9 miliardi, ma la quota finanziata dalla Facility comunitaria ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella bozza diapprovata dal governo ci sarebbero troppi interventi catalogati come aggiuntivi rispetto alprevisto nei piani di finanza pubblica. Ilo è stato sollevato – come racconta Il Sole 24 Ore – nel dossier prodotto dal servizio Studi del. Il problema, spiegano i, è nell’entità degli interventi aggiuntivi, che rispetto alle prime bozze sono cresciuti, senza però ritoccare ilatteso. In teoria, le spese aggiuntive produrrebbero maggiore disavanzo, quando non sono finanziate dai sussidi che non incidono sull’indebitamento. Ma nel piano qualcosa non torna. Nel complesso, la bozza dicontiene misure per 223,9 miliardi, ma la quota finanziata dalla Facility comunitaria ...

ItaliaViva : Consultazioni, Recovery Plan e tanto altro ancora nella nuova enews di @matteorenzi ????? - ilfoglio_it : Per il Centro studi di Camera e Senato nel Recovery Plan dell'Italia ci sono troppe somme che non tornano e previsi… - La7tv : #dimartedi Recovery plan, Matteo #Salvini: 'I soldi a prestito del Recovery plan, da restituire con gli interessi,… - sabrinatehilim : RT @agorarai: 'Noi abbiamo due macigni: la pandemia e il Recovery Plan. Sono come un palazzo che brucia. E mentre brucia gli inquilini parl… - walter0309 : @fattoquotidiano @lucadecarolis Veramente è Renzi che non vuole più il fenomeno al governo che fa solo passerelle e… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery Plan, l'allarme dei tecnici di Camera e Senato: rischio di extra deficit da 35,6 miliardi la Repubblica Governo in crisi. Conte ter, Renzi alza il prezzo: via Bonafede e nuovo Recovery

«Ci divertiremo». Matteo Renzi ha confidato ai suoi di sentirsi di nuovo «pienamente in partita». Visti gli scarsi risultati di Giuseppe Conte nella caccia ...

Ft, crescono timori su spesa Recovery Ue dopo la crisi di governo

BRUXELLES - "La crisi dell'Italia crea preoccupazioni sulla spesa del Recovery Ue": così il Financial Times online titola un articolo sulle vicende politiche italiane e il loro impatto sul piano di ri ...

«Ci divertiremo». Matteo Renzi ha confidato ai suoi di sentirsi di nuovo «pienamente in partita». Visti gli scarsi risultati di Giuseppe Conte nella caccia ...BRUXELLES - "La crisi dell'Italia crea preoccupazioni sulla spesa del Recovery Ue": così il Financial Times online titola un articolo sulle vicende politiche italiane e il loro impatto sul piano di ri ...