L'auto elettrica? Le emissioni zero ad oggi restano una chimera: ecco i dati sul consumo energetico delle batterie (Di giovedì 28 gennaio 2021) Hanno fatto discutere molto le parole pronunciate da Akio Toyoda in merito ai rischi legati alla transizione alla mobilità elettrica: per il manager giapponese, se questo avvicendamento tecnologico fosse troppo repentino, ne deriverebbero addirittura dei danni ambientali. Argomentazioni a cui hanno fatto eco quelle di Franz Fehrenbach, Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Bosch. Sulla scia di quanto asserito da Toyoda e sulla base dei dati disponibili, quindi, abbiamo provato a fare una serie di considerazioni al fine di comprendere se i ragionamenti dell'industriale giapponese e del suo collega tedesco abbiano un fondamento o meno. a) In Europa l'elettricità è relativamente pulita. Nel resto del mondo no. A detta di Climate Transparency, al 2020 produrre 1 kWh di elettricità in Europa equivale all'emissione nell'atmosfera di 238 grammi di ...

