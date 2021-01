La Corte costituzionale: serve una legge per tutelare i figli delle coppie omosessuali (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sui figli delle coppie gay la Corte costituzionale lancia un forte monito al parlamento a intervenire "urgentemente" per dare una tutela dei loro diritti laddove manca del tutto e per rafforzarla dove esiste già un primo nucleo di norme, allo stato insufficiente. Lo fa non escludendo di provvedere in futuro direttamente se il legislatore, a cui tocca compiere scelte così delicate, resterà inerte. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 28 gennaio 2021) Suigay lalancia un forte monito al parlamento a intervenire "urgentemente" per dare una tutela dei loro diritti laddove manca del tutto e per rafforzarla dove esiste già un primo nucleo di norme, allo stato insufficiente. Lo fa non escludendo di provvedere in futuro direttamente se il legislatore, a cui tocca compiere scelte così delicate, resterà inerte.

