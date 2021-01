In prima fila con…il tenore del futuro (Di giovedì 28 gennaio 2021) Questa sera, alle ore 19, il contenitore in streaming di Le Cronache presenta Daniele Lettieri il quale sarà in duo, in parole e musica, con il pianista Carmine Rosolia Di Olga Chieffi Timbro morbido e dolce che, unito alla purezza del fraseggio e allo slancio appassionato che gli permette di spaziare dall’aria del Settecento, al repertorio sacro, dalla romanza alla grande letteratura lirica, una delle gemme più rilucenti della scuola di canto del nostro conservatorio, il quale sta muovendo i primi passi di una, immaginiamo e auguriamo, rilucente carriera. Ecco lo schizzo del giovane tenore Daniele Lettieri, un vanto di Sala Consilina, sua città natale, che sarà ospite del contenitore streaming del quotidiano Le Cronache, sia sulla pagina FB, sia sul canale You Tube https://youtube.com/channel/UCJaOrPcGFKLxjQWMMDaiM4g del giornale, con il suo pianista Carmine ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 28 gennaio 2021) Questa sera, alle ore 19, il contenitore in streaming di Le Cronache presenta Daniele Lettieri il quale sarà in duo, in parole e musica, con il pianista Carmine Rosolia Di Olga Chieffi Timbro morbido e dolce che, unito alla purezza del fraseggio e allo slancio appassionato che gli permette di spaziare dall’aria del Settecento, al repertorio sacro, dalla romanza alla grande letteratura lirica, una delle gemme più rilucenti della scuola di canto del nostro conservatorio, il quale sta muovendo i primi passi di una, immaginiamo e auguriamo, rilucente carriera. Ecco lo schizzo del giovaneDaniele Lettieri, un vanto di Sala Consilina, sua città natale, che sarà ospite del contenitore streaming del quotidiano Le Cronache, sia sulla pagina FB, sia sul canale You Tube https://youtube.com/channel/UCJaOrPcGFKLxjQWMMDaiM4g del giornale, con il suo pianista Carmine ...

