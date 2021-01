Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). La crisi di Governo sempre più vicina penalizza i partiti della maggioranza, tutti in calo; mentre cresce in maniera decisa la Lega che guadagna più di un punto percentuale in una sola settimana secondo Swg e quasi mezzo punto secondo EMG. Cala di due punti, secondo Index per Piazzapulita, il consenso verso il premier Conte, passato da 34 a 32 punti. Secondo un sondaggio EMG per Agorà il 38% degli italiani vorrebbe le elezioni anticipate come soluzione alla crisi di governo; il 27% sarebbe favorevole ad un governo di Unità Nazionale; mentre solo il 23% ... Leggi su panorama (Di giovedì 28 gennaio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). La crisi di Governo sempre più vicina penalizza i partiti della maggioranza, tutti in calo; mentre cresce in maniera decisa la Lega che guadagna più di un punto percentuale in una sola settimana secondo Swg e quasi mezzo punto secondo EMG. Cala di due punti, secondo Index per Piazzapulita, il consenso verso il premier Conte, passato da 34 a 32 punti. Secondo uno EMG per Agorà il 38% degli italiani vorrebbe le elezioni anticipate come soluzione alla crisi di governo; il 27% sarebbe favorevole ad un governo di Unità Nazionale; mentre solo il 23% ...

