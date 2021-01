Caos vaccini, il punto su chi e quando li produce (Di giovedì 28 gennaio 2021) La situazione vaccini anti-Covid19 in Europa rischia di precipitare sempre più nel Caos. Se da un lato, infatti, seppur con qualche rallentamento, si sta procedendo con l'immunizzazione della popolazione, a partire da operatori sanitari e persone anziane, dall'altro si stanno verificando grossi problemi a causa dei ritardi nella produzione e nelle consegne delle dosi da parte delle aziende. Un primo sviluppo, in tal senso, riguarda un nuovo asse franco-tedesco-americano. Dopo che l'istituto di ricerca francese Pasteur ha gettato la spugna annunciando l'interruzione della sperimentazione del suo vaccino, rivelatosi meno efficace del previsto, infatti, la Sanofi ha stretto un accordo commerciale con Pfizer/BioNTech per supportare la produzione - in affanno - dei loro vaccini anti-Covid. Questo dovrebbe consentire di recuperare terreno e ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 28 gennaio 2021) La situazioneanti-Covid19 in Europa rischia di precipitare sempre più nel. Se da un lato, infatti, seppur con qualche rallentamento, si sta procedendo con l'immunizzazione della popolazione, a partire da operatori sanitari e persone anziane, dall'altro si stanno verificando grossi problemi a causa dei ritardi nella produzione e nelle consegne delle dosi da parte delle aziende. Un primo sviluppo, in tal senso, riguarda un nuovo asse franco-tedesco-americano. Dopo che l'istituto di ricerca francese Pasteur ha gettato la spugna annunciando l'interruzione della sperimentazione del suo vaccino, rivelatosi meno efficace del previsto, infatti, la Sanofi ha stretto un accordo commerciale con Pfizer/BioNTech per supportare la produzione - in affanno - dei loroanti-Covid. Questo dovrebbe consentire di recuperare terreno e ...

Borsa, la guerra dei vaccini affossa i listini globali. Milano chiude a -1,4%, profondo rosso a Wall Street

Tensione tra l'Unione Europea e Astrazeneca, in ritardo sul vaccino anti Covid. Su Piazza Affari, ai minimi da oltre un mese, pesa anche la crisi di Governo ...

Tensione tra l'Unione Europea e Astrazeneca, in ritardo sul vaccino anti Covid. Su Piazza Affari, ai minimi da oltre un mese, pesa anche la crisi di Governo ...