Call of Duty: Black Ops Cold War, disponibile il trailer della mappa Firebase Z (Di giovedì 28 gennaio 2021) Treyarch e Raven Software hanno finalmente pubblicato il trailer di Firebase Z, la nuova mappa Zombi di Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Black Ops Cold War, l'ultimo titolo di Treyarch e Raven Software, sta riscuotendo un discreto successo fra i fan di COD. Questo è ovviamente dovuto alla qualità del titolo, ma anche alla costante aggiunta di nuovi contenuti da parte degli sviluppatori. Recentemente l'aggiornamento di metà stagione ha arricchito l'ultimo COD con molti nuovi contenuti ma le novità non sono finite. Oggi infatti è stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Firebase Z, la nuova mappa Zombi che sarà aggiunta a ...

