Basket | D’Angelo Harrison | meno grave del temuto l’infortunio contro Burgos

Per D'Angelo Harrison la Coppa Italia sembra un obiettivo difficile da raggiungere, in termini di ritorno in campo. La stella dell'Happy Casa Brindisi, infatti, ha subito un infortunio al ginocchio sinistro ieri in Champions League contro il San Pablo Burgos. Il giocatore, arrivato quest'anno alla corte di Frank Vitucci, ha subito una distorsione di primo grado del ginocchio sinistro, con lieve edema intrarticolare. In termini temporali, sostanzialmente, sono non meno di due settimane di stop, anche se questo non è stato dichiarato dal club. I 14 giorni sono la migliore delle ipotesi, poiché tutto dipenderà anche dai tempi nei quali si riassorbirà l'edema di cui si parla nel comunicato. Ad ogni modo, l'Happy Casa dovrà fare a meno, per un po', del suo leader.

