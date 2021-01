Amici 20, Martina in crisi dopo la proposta di Lorella: non vuole cantare davanti a tutti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Giornata da dimenticare per Martina, la ballerina allieva di Lorella Cuccarini. Doveva essere una notizia positiva quella arrivata per lei dalla maestra ma invece si è trasformata in una sorta di dramma. Come abbiamo visto infatti nella puntata del day time di Amici 20 di oggi, Martina ha avuto una vera e propria crisi causata dalla proposta di Lorella. La maestra di ballo di Amici, ha infatti deciso di far lavorare una settimana ciascuno, i suoi allievi, con dei coreografi esterni; per Martina la prova si fa ancora più dura visto che, oltre a ballare, dovrà anche cantare e questa volta live. La ballerina, vedendo la sua assegnazione, è apparsa subito perplessa anche se in sala non ha avuto modo di reagire, ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 28 gennaio 2021) Giornata da dimenticare per, la ballerina allieva diCuccarini. Doveva essere una notizia positiva quella arrivata per lei dalla maestra ma invece si è trasformata in una sorta di dramma. Come abbiamo visto infatti nella puntata del day time di20 di oggi,ha avuto una vera e propriacausata dalladi. La maestra di ballo di, ha infatti deciso di far lavorare una settimana ciascuno, i suoi allievi, con dei coreografi esterni; perla prova si fa ancora più dura visto che, oltre a ballare, dovrà anchee questa volta live. La ballerina, vedendo la sua assegnazione, è apparsa subito perplessa anche se in sala non ha avuto modo di reagire, ha ...

avdoremich : dato che a rosa ed alessandro sono state assegnate coreo di ballo, avrebbe dovuto farlo anche con martina, con una… - g1usy22 : Ma quelli che dicono che Martina ha ragione hanno cominciato a seguire Amici quest'anno? Il musical era una prova f… - avdoremich : scusate ma io non capisco.. martina ama i musical, ma é andata ad amici per ballare latino americano.. non trovo co… - koalasdreus : Amici è iniziato in piena pandemia, sapevano già che i ragazzi non avrebbero potuto ballare con i professionisti. F… - quellala0 : RT @gengy00: #amici20 Martina entusiasta come i ragazzi di Amici 18 quando hanno scoperto che Vittorio Grigolo sarebbe stato uno dei dirett… -