UniCredit, Mustier via il 10 febbraio Orcel transerà con il Sch a 60 mln (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La firma al bilancio del 2020 che dovrebbe chiudersi con una perdita di oltre due miliardi di euro per svalutazioni sui crediti deteriorati e altri oneri, la call con gli analisti e poi Jean Pierre Mustier lascerà UniCredit anche se da Piazza Gae Aulenti questa sera comunicheranno che il banchiere di Chamalières resterà in carica fino all'assemblea del 15 aprile quando i soci nomineranno il nuovo Cda. Segui su affaritaliani.it

