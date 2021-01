Calciomercato Torino: Kurtic forza la mano, ma la trattativa non decolla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Calciomercato del Torino rotea attorno al nome di Jasmin Kurtic, centrocampista sloveno attualmente in forza al Parma. Il giocatore ex Spal, negli ultimi giorni, ha espresso a più riprese la sua ferma volontà di approdare in Piemonte per raggiungere Davide Nicola ed Urbano Cairo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, la trattativa non riesce proprio a decollare. Ed il tempo, ormai, è davvero ristretto. Se la resistenza dei ducali dovesse protrarsi anche nelle prossimi, convulse, ore, i granata di Davide Vagnati si focalizzerebbero definitivamente su Lukas Lerager del Genoa. Anche in questo caso, le trattative non sembrano semplicissime da portare a termine. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ildelrotea attorno al nome di Jasmin, centrocampista sloveno attualmente inal Parma. Il giocatore ex Spal, negli ultimi giorni, ha espresso a più riprese la sua ferma volontà di approdare in Piemonte per raggiungere Davide Nicola ed Urbano Cairo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, lanon riesce proprio are. Ed il tempo, ormai, è davvero ristretto. Se la resistenza dei ducali dovesse protrarsi anche nelle prossimi, convulse, ore, i granata di Davide Vagnati si focalizzerebbero definitivamente su Lukas Lerager del Genoa. Anche in questo caso, le trattative non sembrano semplicissime da portare a termine. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

DiMarzio : Il #Torino vuole Mandragora: oggi incontro tra club e agenti del giocatore - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Torino al lavoro: incontro in corso per #Lerager e #Sanabria - DiMarzio : Il #Torino parlerà con la #Juventus e con l'#Udinese per provare a stringere per #Mandragora - SerieBNewsCom : ?? BNEWS | Il #Pordenone ha dato il via libera per la cessione di #Diaw al #Torino