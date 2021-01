Bimbo di 9 anni si impicca a Bari: si tratterebbe di un “gioco di emulazione” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Secondo le indagini il Bimbo di nove anni trovati impiccato nella sua cameretta a Bari lo scorso 25 gennaio avrebbe emulato il gesto della piccola Antonella Il 25 gennaio scorso, a Bari , un Bimbo di soli nove anni è stato ritrovato senza vita all’interno della sua cameretta dopo essersi impiccato . Una tragedia terribile, sul quale sono state avviate delle indagini per comprendere come, e perché, un bambino così piccolo abbia potuto fare un gesto così drammatico. Secondo la squadra mobile il bambino non si sarebbe tolto la vita per una sfida sociale , il che esclude per ora la pista della “sfida blackout”, la stessa che avrebbe spinto la piccola Antonella e togliersi la vita soffocandosi nella sua casa a Palermo. Avrebbe emulato la ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Secondo le indagini ildi novetrovatito nella sua cameretta alo scorso 25 gennaio avrebbe emulato il gesto della piccola Antonella Il 25 gennaio scorso, a, undi soli noveè stato ritrovato senza vita all’interno della sua cameretta dopo essersito . Una tragedia terribile, sul quale sono state avviate delle indagini per comprendere come, e perché, un bambino così piccolo abbia potuto fare un gesto così drammatico. Secondo la squadra mobile il bambino non si sarebbe tolto la vita per una sfida sociale , il che esclude per ora la pista della “sfida blackout”, la stessa che avrebbe spinto la piccola Antonella e togliersi la vita soffocandosi nella sua casa a Palermo. Avrebbe emulato la ...

fanpage : A soli 8 anni fu sottoposto a orribili esperimenti, cavia innocente dell'orrore. Sergio De Simone non può essere di… - Corriere : Il bimbo morto impiccato a 9 anni: «Un tragico gioco di emulazione» - lagallinarosita : RT @harryxsunflover: c’è un paio di scarpette rosse di scarpette rosse per la domenica a Buchenwald erano di un bimbo di tre anni forse di… - amstefi : RT @Riley__83: Scena del giorno: Libraccio, bimbo con libro in mano, alla cassa - scusi, questo va bene per me? - mi stai chiedendo un cons… - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Sarebbe stato un gioco di emulazione' #27gennaio -