Andrea Delogu | è finita con Francesco Montanari?

Leggi su chenews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021), ècon il marito? Il rumors si fa sempre più insistente e alcuni indizi arriverebbero direttamente dai loro social. Ecco cosa è successo. <> on September 19, 2014 in Rome, Italy.Il telematico Giornalettismo ha lanciato una vera e propria bomba: tra la vulcanica conduttrice Rai e il ‘Libanese’ sarebbe tutto finito. I due, sposati dal 2016, sono sempre stati molto riservati in merito alla loro vita privata, tuttavia alcuni indizi social lasciano intendere che la loro storia d’amore sia ufficialmente al capolinea. Pare h che a mettere fine alla loro storia siano stati alcuni problemi sorti durante il lockdown, andiamo ad analizzare gli indizi che hanno portato al diffondersi di questo gossip sulla nota coppi.a LEGGI ...