Algero Corretini, 1727wrldstar: chi è, età, Instagram e vita privata del rapper arrestato per maltrattamenti e droga (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si tornerà a parlare di Algero Corretini questa sera a Chi l’ha visto, la trasmissione del mercoledì di Rai 3 in onda in prima serata. L’ex rapper romano, meglio conosciuto come 1727 Wrldstar e diventato “celebre” per il video che ha fatto il giro del web per la frase “Ho preso er muro fratellì“, è tornato a far parlare di sé. Dopo la bravata che gli è costata cara e la sua “scomparsa”, ora 1727wrldstar è stato arrestato con l’accusa di maltrattamento e lesioni nei confronti della sua fidanzata. I Carabinieri di Ponte Galeria lo hanno arrestato lo scorso 23 gennaio, dopo la segnalazione della ragazza che, in lacrime, aveva denunciato l’ennesima aggressione da parte dell’ex rapper romano. Leggi anche: Fratellì, chi l’ha visto? ‘Scomparso’ 1727 Wrldstar. La fidanzata: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si tornerà a parlare diquesta sera a Chi l’ha visto, la trasmissione del mercoledì di Rai 3 in onda in prima serata. L’exromano, meglio conosciuto come 1727 Wrldstar e diventato “celebre” per il video che ha fatto il giro del web per la frase “Ho preso er muro fratellì“, è tornato a far parlare di sé. Dopo la bravata che gli è costata cara e la sua “scomparsa”, oraè statocon l’accusa di maltrattamento e lesioni nei confronti della sua fidanzata. I Carabinieri di Ponte Galeria lo hannolo scorso 23 gennaio, dopo la segnalazione della ragazza che, in lacrime, aveva denunciato l’ennesima aggressione da parte dell’exromano. Leggi anche: Fratellì, chi l’ha visto? ‘Scomparso’ 1727 Wrldstar. La fidanzata: ...

