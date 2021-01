Post-Covid - Europcar accelera sul piano Connect (Di martedì 26 gennaio 2021) Come uscire dalla crisi del noleggio auto dovuto alla pandemia? Europcar Mobility Group affronta il periodo Post-Covid iniziando il 2021 con una profonda ristrutturazione finanziaria per rilanciare il piano strategico Connect. L'obiettivo è posizionare il gruppo come uno dei principali attori della mobilità sostenibile, digitale e connessa, puntando a essere la prima "società di servizi di mobilità". Di fatto, la strategia è quella di offrire sempre più alternative all'auto di proprietà (con una vasta gamma di servizi, dal noleggio auto e furgoni a Ncc, carsharing, scooter-sharing e noleggio di veicoli privati, stile Uber). Lo scorso 20 gennaio, il gruppo francese, uno dei principali player nel mercato della mobilità, quotato alla borsa Euronext a Parigi, ha approvato il piano e la ... Leggi su quattroruote (Di martedì 26 gennaio 2021) Come uscire dalla crisi del noleggio auto dovuto alla pandemia?Mobility Group affronta il periodoiniziando il 2021 con una profonda ristrutturazione finanziaria per rilanciare ilstrategico. L'obiettivo è posizionare il gruppo come uno dei principali attori della mobilità sostenibile, digitale e connessa, puntando a essere la prima "società di servizi di mobilità". Di fatto, la strategia è quella di offrire sempre più alternative all'auto di proprietà (con una vasta gamma di servizi, dal noleggio auto e furgoni a Ncc, carsharing, scooter-sharing e noleggio di veicoli privati, stile Uber). Lo scorso 20 gennaio, il gruppo francese, uno dei principali player nel mercato della mobilità, quotato alla borsa Euronext a Parigi, ha approvato ile la ...

Ultime Notizie dalla rete : Post Covid Roma:in Aula ultimo bilancio "post Covid" consiliatura Raggi - Lazio Agenzia ANSA Post-covid, Abi: lasciare spazi di flessibilità alle banche

Lo scenario che si apre di fronte alle banche resta complesso. Secondo Raffaele Rinaldi di Abi, occorre lasciare loro spazi di flessibilità.

Coronavirus in Toscana: 9 morti (età media 76 anni), oggi 26 gennaio. E 346 nuovi contagi

FIRENZE – Non c’è la doppia cifra per i morti di coronavirus che, oggi 26 gennaio, sono 9: 5 donne e 4 uomini con età media relativamente bassa, 76 anni. Ma ogni decesso, come ci sforziamo di ripetere ...

