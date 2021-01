Permessi studio per Tfa sostegno, proroga pubblicazione graduatorie al 5 febbraio. Nota Veneto (Di martedì 26 gennaio 2021) Limitatamente ai Permessi per la frequenza dei corsi di specializzazione per il sostegno per l’anno solare, si autorizzano i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale ad accettare le richieste di scioglimento della riserva avanzate dal personale frequentante i corsi di specializzazione per il sostegno fino al 31 gennaio 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 gennaio 2021) Limitatamente aiper la frequenza dei corsi di specializzazione per ilper l’anno solare, si autorizzano i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale ad accettare le richieste di scioglimento della riserva avanzate dal personale frequentante i corsi di specializzazione per ilfino al 31 gennaio 2021. L'articolo .

