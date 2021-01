LIVE Virtus Bologna-Buducnost 48-28, EuroCup basket in DIRETTA: emiliani sul +20 all’intervallo, trascinati da Weems e Alibegovic (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una pausa, torniamo dopo l’intervallo per il racconto canestro-dopo-canestro della gara. FINISCE ANCHE IL SECONDO QUARTO. all’intervallo: Virtus Bologna-Buducnost 48-28. 46-28 Hunter da due: non sbaglia. 44-28 Zugic ruba palla e va a canestro. 44-26 Weems è una sentenza nel pitturato: altri due per lui. 42-26 Hunter da due, fa il paio a due liberi – uno a testa – messi a segno da Ivanovic e Cobbs. 40-24 Tre liberi di Belinelli: Virtus a +16. 37-24 Ejim con una coppia di liberi riporta i montenegrini a -13. 37-22 Reed con un bel canestro da due. 37-20 Botta e risposta sull’asse Alibegovic-Ivanovic: due punti per entrambi. 35-16 Alibegovic, arrivano ancora tre punti per lui: il ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUna pausa, torniamo dopo l’intervallo per il racconto canestro-dopo-canestro della gara. FINISCE ANCHE IL SECONDO QUARTO.48-28. 46-28 Hunter da due: non sbaglia. 44-28 Zugic ruba palla e va a canestro. 44-26è una sentenza nel pitturato: altri due per lui. 42-26 Hunter da due, fa il paio a due liberi – uno a testa – messi a segno da Ivanovic e Cobbs. 40-24 Tre liberi di Belinelli:a +16. 37-24 Ejim con una coppia di liberi riporta i montenegrini a -13. 37-22 Reed con un bel canestro da due. 37-20 Botta e risposta sull’asse-Ivanovic: due punti per entrambi. 35-16, arrivano ancora tre punti per lui: il ...

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Buducnost 26-14 EuroCup basket in DIRETTA: si riparte nel secondo quarto con i bolognesi già in… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Buducnost 0-0 EuroCup basket in DIRETTA: a breve si comincia! Squadre a caccia del successo -… - mazzola_simone : RT @backdoor_pod: Live con noi su Twitch per parlare di Virtus-Brescia, Cremona, Olimpia Milano, Nik Melli e un anno da Kobe… Qui: https://… - backdoor_pod : Live con noi su Twitch per parlare di Virtus-Brescia, Cremona, Olimpia Milano, Nik Melli e un anno da Kobe… Qui:… - ftg_soccer : GOAL! Virtus Verona in Italy Serie C: Girone B Cesena 1-3 Virtus Verona GOAL! Juventus U23 in Italy Serie C: Girone… -