Lazio, scelto il difensore: Musacchio ad un passo (Di martedì 26 gennaio 2021) La Lazio ha scelto il nuovo difensore, è Mateo Musacchio, in scadenza con il Milan, a cui andrà un indennizzo pari a 1 milione di euro. Il club biancoceleste ha accelerato nelle ultime ore, ha stretto il cerchio attorno all’argentino, che ha vinto il testa a testa con altri profili simili. L’infortunio di Luiz Felipe – fermo almeno due mesi – ha spinto la Lazio a mettere mani al portafogli, non poteva rischiare di giocarsi la seconda parte di stagione con un difensore in meno. La zona Champions è sempre più vicina, il Bayern Monaco spauracchio imminente, sarebbe stato un peccato arrivare al momento clou con dei rimpianti. L’affare Musacchio ha preso quota negli ultimi giorni, è diventato concreto tra ieri e oggi. L’argentino potrebbe addirittura aggregarsi alla squadra ... Leggi su italiasera (Di martedì 26 gennaio 2021) Lahail nuovo, è Mateo, in scadenza con il Milan, a cui andrà un indennizzo pari a 1 milione di euro. Il club biancoceleste ha accelerato nelle ultime ore, ha stretto il cerchio attorno all’argentino, che ha vinto il testa a testa con altri profili simili. L’infortunio di Luiz Felipe – fermo almeno due mesi – ha spinto laa mettere mani al portafogli, non poteva rischiare di giocarsi la seconda parte di stagione con unin meno. La zona Champions è sempre più vicina, il Bayern Monaco spauracchio imminente, sarebbe stato un peccato arrivare al momento clou con dei rimpianti. L’affareha preso quota negli ultimi giorni, è diventato concreto tra ieri e oggi. L’argentino potrebbe addirittura aggregarsi alla squadra ...

