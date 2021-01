La battaglia di Marta | quattro tumori al cervello | ma per l’Inps non ha diritto all’accompagnamento

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Combatte dal 2007 con ial, un calvario che dura da 14 anni, ma chefatica a comprendere. Perché secondo l’Istituto nazionale di previdenza sociale – sebbenePellizzi, 31 anni e ora ipovedente a causa della malattia –non necessita di accompagnamento, ma solo di una pensione integrativa. Che l’ente quantifica in 650 euro mensili, dato cheha uno stipendio. La giovane è infatti una consulente in digital marketing, una ragazza che ha studiato, ma che ora – anche per lavorare – necessita dell’aiuto della madre. INPS dice di aver verificato che non mi faccio assistere. Non siete venuti a casa mia. Non avete considerato che vivo a braccetto con mia madre. State eludendo una sentenza che non avete mai letto. È la 1319/12 del Tribunale di ...