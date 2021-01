Governo | Fedeli | ‘con forze europeiste e Conte punto di equilibrio’

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen (Adnkronos) – “La responsabilità che oggi il Paese ci chiede è di fare presto e bene per chiudere la crisi e creare le condizioni per garantire i ristori attesi dai settori più in difficoltà e una rapida, piena e seria attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 26 gen - "Questa crisi è in mano al presidente della Repubblica, sono certa che è in buone mani, non solo per responsabilità di funzione ma anche per le caratteristiche del presidente Mattarella ...